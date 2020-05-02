Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе

Новости Украины:Сегодня исполняется шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли до полусотни человек.

В Одессе 2 мая исполняется шесть лет со дня страшной трагедии, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами.

Как известно, по состоянию на май 2014 года, Крым был под российской оккупацией, на востоке страны уже шли боевые действия, но в целом страна жила мирной, хотя и несколько напряженной жизнью. Одесса не была исключением - на вечер в городе был запланирован футбольный матч. Несмотря на попытки Кремля продвинуть "Русскую весну" и провозгласить "одесскую народную республику", эти попытки оказались тщетными, а ситуация в городе по оценкам той же ОБСЕ была довольно спокойной. Впрочем, трагические события развивались очень стремительно, и их результатом стала гибель почти полусотни людей, что шокировало не только украинских граждан, но и весь мир.

Накануне футбольного матча между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом" была запланирована совместное шествие болельщиков обеих команд и проукраински настроенных одесситов по центральным улицам города. Между тем, участники одесского Антимайдана, палаточный городок которых располагался на Куликовом поле (недалеко от местного железнодорожного вокзала), увидели в этом угрозу собственной безопасности и решили собраться на Александровском проспекте возле пересечения с улицей Жуковского.

В 15 часов дня колонна футбольных фанатов, активистов местной "Самообороны" и Евромайдана собралась на Соборной площади и двинулась по направлению к Парку культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, на центральный стадион "Черноморец". Когда они пришли к Александровскому проспекту, то подверглись нападению антимайдановцев.

Довольно быстро массовые беспорядки, в которых участвовали несколько тысяч человек, распространились на все центральные улицы Одессы - Греческую, Дерибасовскую, Греческую площадь. Вскоре раздались и первые выстрелы.

Ситуация вышла из-под контроля. Около 18 часов проукраинские силы начали теснить антимайдановцев к месту их дислокации - Куликову полю. Лагерь сепаратистов был сожжен, а сами антимайдановцы забаррикадировались в Доме профсоюзов.

Стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью, стреляли. Вскоре в здании возник пожар, в результате которого погибли несколько десятков человек.

Всего в ходе беспорядков в Одессе погибли 48 человек. Более 200 человек обратились за медицинской помощью.

Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Впоследствии следствием было установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Решением Одесского горсовета в этот день чтят память погибших.