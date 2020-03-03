Скачать
Вторник, 03.03.2020
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Шахтер - Днепр: анонс центрального матча 21-го тура УПЛ (Фото, Видео)
Шахтер - Днепр: анонс центрального матча 21-го тура УПЛ (Фото, Видео)
"Евровидение 2020": кому букмекеры сулят победу (Фото)
"Евровидение 2020": кому букмекеры сулят победу (Фото)

Трагедия 2 мая в Одессе: Зеленского просят рассекретить материалы дела

Трагедия 2 мая в Одессе: Зеленского просят рассекретить материалы дела
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Одесского облсовета считают, что расследование трагедии в Одессе, 2 мая 2014 года, проходит неэффективно.

Одесский областной совет просит президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапку рассекретить материалы и оперативно расследовать дело о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, во время которых в Одессе погибли почти 50 человек.

Соответствующее обращение депутаты приняли сегодня на сессии.

В обращении депутаты напомнили, что 2 мая 2014 года в Одессе во время беспорядков погибло 48 человек. Депутаты считают, что начатое ранее расследование проводится неэффективно и намеренно затягивается, поэтому они требуют оперативного и беспристрастного расследования по факту "массовых убийств и других преступлений, имевших место 2 мая".

Авторы документа утверждают: все беспорядки и убийства - на Греческой площади (где беспорядки начались) и на Куликовом поле (где погибли люди в Доме профсоюзов) – якобы были совершены одной и той же диверсионной группой.

В Украину с мониторинговым визитом едет делегация Совета Европы

Поэтому они считают, что все события 2 мая должны быть объедены в одно уголовное производство, которое, по их мнению, незаконно разделено на отдельные дела.

Также депутаты недовольны тем, что детали проводимого расследования были засекречены.

Кроме того, авторы обращения считают, что следствие привлекало к ответственности невиновных (19 человек, оправданных в 2017 году Ильичевским районным судом Одесской обл.) и пр.

Облсовет просит Зеленского назначить служебное расследование в связи с якобы умышленным затягиваем расследования должностными лицами Нацполиции, СБУ, прокуратуры, наказать их и пр.

Аналогичные требования выдвигаются в адрес Рябошапки.

Обращение инициировано депутатской группой "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Как сообщалось ранее, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители "Правого сектора".

В Украине планируют открыть Тренинговый центр прокуроров

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Правоохранители провели ряд задержаний.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Апелляцию по оправданным рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесская область, Президент Украины, Владимир Зеленский, 2 мая, Руслан Рябошапка, Одесский облсовет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турецкая компания построит мост в Запорожье
Турецкая компания построит мост в Запорожье
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь