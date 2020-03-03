Трагедия 2 мая в Одессе: Зеленского просят рассекретить материалы дела

Новости Украины:Депутаты Одесского облсовета считают, что расследование трагедии в Одессе, 2 мая 2014 года, проходит неэффективно.

Одесский областной совет просит президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапку рассекретить материалы и оперативно расследовать дело о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, во время которых в Одессе погибли почти 50 человек.

Соответствующее обращение депутаты приняли сегодня на сессии.

В обращении депутаты напомнили, что 2 мая 2014 года в Одессе во время беспорядков погибло 48 человек. Депутаты считают, что начатое ранее расследование проводится неэффективно и намеренно затягивается, поэтому они требуют оперативного и беспристрастного расследования по факту "массовых убийств и других преступлений, имевших место 2 мая".

Авторы документа утверждают: все беспорядки и убийства - на Греческой площади (где беспорядки начались) и на Куликовом поле (где погибли люди в Доме профсоюзов) – якобы были совершены одной и той же диверсионной группой.

Поэтому они считают, что все события 2 мая должны быть объедены в одно уголовное производство, которое, по их мнению, незаконно разделено на отдельные дела.

Также депутаты недовольны тем, что детали проводимого расследования были засекречены.

Кроме того, авторы обращения считают, что следствие привлекало к ответственности невиновных (19 человек, оправданных в 2017 году Ильичевским районным судом Одесской обл.) и пр.

Облсовет просит Зеленского назначить служебное расследование в связи с якобы умышленным затягиваем расследования должностными лицами Нацполиции, СБУ, прокуратуры, наказать их и пр.

Аналогичные требования выдвигаются в адрес Рябошапки.

Обращение инициировано депутатской группой "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Как сообщалось ранее, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители "Правого сектора".

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Правоохранители провели ряд задержаний.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Апелляцию по оправданным рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.