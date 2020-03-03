В Украине планируют открыть Тренинговый центр прокуроров

Новости Украины:В Украине собираются создать Тренинговый центр прокуроров.

В Украине ликвидируют Национальную академию прокуратуры Украины. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Сообщил об этом народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин постановил ликвидировать Национальную академию прокуратуры Украины. Вместо этого на ее базе создать Тренинговый центр прокуроров Украины", - написал нардеп Гончаренко в своем Telegram.

Как сообщалось ранее, со 2 января 2020 года в Украине прекратила существование Генеральная прокуратура Украины и начал работу Офис Генерального прокурора. Произошло это в рамках реформы органов прокуратуры. Также в рамках реформы, все сотрудники прокуратуры проходят тестирование.