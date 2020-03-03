Скачать
Вторник, 03.03.2020
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)
Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта

В Украине планируют открыть Тренинговый центр прокуроров

В Украине планируют открыть Тренинговый центр прокуроров
14:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине собираются создать Тренинговый центр прокуроров.

В Украине ликвидируют Национальную академию прокуратуры Украины. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Сообщил об этом народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин постановил ликвидировать Национальную академию прокуратуры Украины. Вместо этого на ее базе создать Тренинговый центр прокуроров Украины", - написал нардеп Гончаренко в своем Telegram. 

Меры по коронавирусу: В Украине за прошедшие сутки на границе проверили более 100 тыс человек

Как сообщалось ранее, со 2 января 2020 года в Украине прекратила существование Генеральная прокуратура Украины и начал работу Офис Генерального прокурора. Произошло это в рамках реформы органов прокуратуры. Также в рамках реформы, все сотрудники прокуратуры проходят тестирование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Прокуратура, Школа, Обучение, Прокурор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турецкая компания построит мост в Запорожье
Турецкая компания построит мост в Запорожье
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь