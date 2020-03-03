В Украину с мониторинговым визитом едет делегация Совета Европы

Новости Украины:Делегация Совета Европы посетит Киев, Фастов и Томашовку 4-6 марта.

Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 4-6 марта осуществит мониторинговый визит в Киев, Фастов и Томашовку.

Как сообщается на сайте Совета Европы, делегация проанализирует выполнение положений Европейской хартии местного самоуправления, которую Украина ратифицировала в 1997 году.

В Киеве докладчики конгресса Ганн Марит Хельгесен (Норвегия, группа Европейской народной партии) и Гудрун Мослер-Тёрнстрём (Австрия, группа социалистов, зеленых и прогрессивных демократов) встретятся со столичным мэром Виталием Кличко, президентом Украинской ассоциации районных и областных советов Сергеем Черновым, исполнительным директором ассоциации городов Украины Александром Слобожаном, председателем Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николаем Фурсенко, главой украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Владимиром Прокоповым и специальным посланником правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георгом Мильбрандтом.

5 марта делегация проведет встречи с заместителем министра развития громад и территорий Украины Вячеславом Негодой, председателем парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андреем Клочко, председателем Конституционного суда Александром Тупицким и секретарем Счетной палаты Вадимом Ходаковским.

6 марта делегация встретится с мэром Фастова Михаилом Нетяжуком и председателем Фастовского районной совета Геннадием Сиваненко, а в Томашовке - с сельским головой Еленой Пашун.

В этот же день в Киеве состоится встреча с председателем Киевского областного совета Николаем Стариченко.

Напомним, все общественные мероприятия в Европарламенте отменили из-за угрозы коронавируса.