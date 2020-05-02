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"Я не общаюсь с людьми в такой манере": замглавы ОПУ прокомментировал "переписку" с мэром Черкасс

"Я не общаюсь с людьми в такой манере": замглавы ОПУ прокомментировал "переписку" с мэром Черкасс
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Замглавы ОП считает действия мэра Черкасс пиаром.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов считает, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко преждевременно отменил карантин в городе, чтобы повысить свой рейтинг перед местными выборами.

Комментарий Трофимова обнародован в Telegram-канале Офиса главы государства.

По его словам, преждевременное снятие карантина на местах - это забота не о человеке и бизнесе, а о своих политических рейтингах перед местными выборами.

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - отметил Трофимов.

По его словам, такие информационные "вбросы" могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

"Используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно скорее вернуться к привычной жизни", - отметил первый заместитель руководителя Офиса президента.

Он напомнил, что правительство уже приняло поэтапный план ослабления карантина, который нужно соблюдать, а преждевременное снятие карантина может стоить человеческих жизней.

"Такие самовольные действия местной власти - это не забота о людях и местном бизнесе. Это забота о своем рейтинге и дальнейшей политической карьере. Если в городских голов есть предметные предложения относительно помощи местному бизнесу - всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели", - сказал Трофимов.

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Как сообщалось ранее, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения.

На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он "не успокоит свои таланты". Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему Трофимов.

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения.

Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.

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Черкассы, Анатолий Бондаренко, Сергей Трофимов, ОПУ.
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