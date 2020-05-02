Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 2 мая в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 11 411.

На утро 2 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 401 310 человек, умерли от инфекции 239 614 пациентов, выздоровели 1 081 705.

За сутки в мире зафиксировано 94 552 новых случая заболевания COVID-19, больше всего - в США и России.

Важно:

заражены коронавирусом 11411 украинец;

в стране зафиксировано 279 летальных случаев болезни;

в ходе ослабления карантина метро откроют в последнюю очередь;

на открывшихся рынках уже нашли нарушения санитарных норм;

ученые в США считают, что пандемия закончится не скоро;

Карта коронавируса в Украине и мире 2 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

13:25 В Германии за последние сутки зафиксировали 945 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

13:23 За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания на COVID-19, всего - 124 054 больных.

13:00 В ВСУ болеет коронавирусной инфекцией 45 человек, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил. За время пандемии выздоровели 30 военнослужащих, двое умерли. За прошедшие сутки выявлен один новый случай COVID-19.

Брифинг министра здравоохранения Максим Степанов

Медицинским учреждениям, которые лечат больных с коронавирусом, было выделено 15,8 млрд гривень.

В Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определено около 8,7 млрд гривен.

Все средства, которые были обещаны на доплаты медикам в размере 300%, были перечислены в регионы.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 2250 медиков и 771 ребенок. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 550 человек, из них 17 детей и 96 медицинских работников... За все время пандемии в Украине заболело 11411 человек, из них 771 ребенок, а также 2250 медицинских работников", - отметил он.

11:57 В Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека (днем ранее - у 52), больше всего новых случаев - в Дарницком районе.

11:00 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

10:23 Жители Испании вновь могут выходить из дома, начиная с субботы, 2 мая.

10:18 Экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир был официально одобрен в США для лечения COVID-19. Его будут давать больным в тяжелом состоянии.

09:39 В Украине больше всего заболевших за сутки выявлено в четырех областях: Черновицкой (78), Днепропетровской (72), Закарпатской (64) и Киевской (53). В Донецкой области за сутки - ни одного подтвержденного случая инфекции: динамика по регионам.

09:34 В Австрии с 1 мая отменен режим ограничения выхода из дома, введенный 16 марта, однако на улице граждане должны сохранять метровую дистанцию друг от друга.

09:19 На 09:00 2 мая в Украине выявлен 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За минувшие сутки зафиксировали 550 новых случаев (сутками ранее - 455), 7 человек умерли (сутками ранее - 11), 85 пациентов выздоровели (сутками ранее - 175).

08:31 На утро 2 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 401 310 человек, умерли от инфекции 239 614 пациентов, выздоровели 1 081 705. По числу заболевших за сутки на первом месте США - более 36 000 случаев, на втором месте Россия -почти 8000 новых случаев.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: