В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19

Новости Украины:В Украине за сутки подтвердили 550 случаев коронавируса, таким образом количество больных увеличилось до 11 411.

На 550 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Украине, 7 ранее заболевших умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал министр в ходе онлайн брифинга в субботу.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11411 человек.

Вместе с тем, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, опубликованным на странице в Фейсбуке, среди умерших с коронавирусом преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отмечается, что в целом болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков, при этом 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

По состоянию на утро 1 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 10 861, из них скончались 261 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 238.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)

г. Киев - 1494 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)

Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)

Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)

Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели)

Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)

Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)

Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)

Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)

Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).

Суточный рост количества заболевших на 1 мая составлял 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек, на 28 апреля – 401.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине существенно превысил показатели предыдущих дней и стал одним из наибольших с начала пандемии: рекордное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине было подтверждено на утро 23 апреля – 578, а 30 апреля - 540.

Рост количества жертв коронавируса за предыдущие трое суток составлял: на 1 мая – 11 человек, на 30 апреля – 11 человек, на 29 апреля - 11 человек.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 175, 135 и 111 человек.

По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении находятся 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3452 человека, из них 145 детей и 387 медиков.

Кроме того, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) необходимо было 151 человеку, в том числе одному ребенку и 12 медикам.

В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 2 мая в ЦОЗ поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала пандемии поступило 31043 сообщения о подозрении на коронавирус.

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