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В мире продолжает расти количество заражений COVID-19

В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
07:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В мире по состоянию на 2 мая количество инфицированных коронавирусом превысило 3,3 млн человек.

За минувшие сутки в мире диагностировали 94 552 случая заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше чем 30 апреля.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 64 943 человека, в Италии - 28 236 человек, Великобритании - 27 583, Франции - 24 628 и в Испании - 24 543. В Китае в целом - 4637, без изменений неделю. Всего в мире 3 343 777 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 103 461), Испания (213 435), Италия (207 428), Великобритания (178 685), Франция (167 305), Германия (164 077), Турция (122 392) и Россия (114 431).

30 апреля во мире диагностировали 86037 заражений COVID-19.

В частности, в США 30829, России 7099, Великобритании 6032, Испании 2740 новых случаев заболевания коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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