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На закупку лекарств в бюджете заложено почти 9 млрд гривен

На закупку лекарств в бюджете заложено почти 9 млрд гривен
11:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Госбюджете заложено около 9 млрд гривен на закупку лекарств.

В Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определено около 8,7 млрд гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Общая сумма, которая определена в проекте Государственного бюджета Украины на закупку лекарственных средств централизованно за государственный счет - составляет почти 8,7 млрд гривен. Эта сумма в зависимости от программ, будет распределена между международными организациями, то есть закупка через международные организации и ГП "Медицинские закупки". Речь идет о закупке лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний, вирусных гепатитов, для лекарств против туберкулеза, тест-систем для донорства", - отметил он.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 2 мая с начала пандемии коронавирус Covid-19 зафиксировали у 3 401 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 083 816 выздоровели.

В Украине на 2 мая подтверждено 11 411 случаев заболевания COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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Минздрав, Лекарства, Covid-19, Медицинские закупки.
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