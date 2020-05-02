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Коронавирус в Молдове: заразился глава МВД

Коронавирус в Молдове: заразился глава МВД
14:06 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Глава МВД Молдовы заразился коронавирусом.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заразился коронавирусом.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 2 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По словам Войку, он чувствует себя нормально, и госпитализация не понадобилась.

"Вчера у меня подтвердили коронавирус в легкой форме. Сейчас я нахожусь дома, в самоизоляции. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил он.

Министр заверил, что его болезнь не повлияет на работу МВД.

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"Все процессы под контролем, за работу отвечают госсекретари и главы отделов", — отметил Войку, добавив, что, несмотря на все меры защиты, никто не может быть уверен, что не заразится, контактируя с больными коронавирусом.

Согласно последним данным, в Молдове зарегистрировано 3980 случаев заражения коронавирусом. Из них 1004 человека — сотрудники медучреждений. Выздоровели 1334 человека, 124 — умерли.

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Молдова, Коронавирус, Павел Войку, Covid-19.
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