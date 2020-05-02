Коронавирус в России: за сутки обнаружили более 9 тыс. новых случаев болезни

За сутки в мире зафиксировано 94 552 новых случая заболевания COVID-19, больше всего - в США и России.

За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания на COVID-19, всего - 124 054 больных. Об этом сообщают российские власти о коронавирусе в России в Telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и которые не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1793 человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в стране зарегистрировано 124 054 больных у 85 регионах, а количество лиц, которые выздоровели - увеличилось до 15 013 человек.

Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерло 1222 человека.

Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек.