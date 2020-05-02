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В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса

В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
11:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:За прошедшие сутки в Киеве подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 5 – у медиков.

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, из них 5 медиков.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Всего в столице уже 1 тыс. 494 подтвержденных случая COVID-19.

”Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 41 человека. 5 из них - медики. На сегодняшний день в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, - сообщил Кличко.

Так, среди тех, кто заболел: 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет и 19 мужчин от 21 до 84 лет. Один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного на улице Овручской в столице.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев, из них 17 - у детей и 96 - у медицинских работников.

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Виталий Кличко, Киев, Covid-19.
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