Пандемия коронавируса: в ОАЭ разработали инновационный метод лечения

Новости мира:В ОАЭ разработали метод лечения COVID-19 с использованием стволовых клеток.

Центром стволовых клеток Объединенных Арабских Эмиратов разработано инновационное и перспективное лечение COVID-19 с многообещающими результатами.

Об этом сообщили в посольстве ОАЭ в Украине.

"Министерство экономики ОАЭ выдало патент на разработку инновационного и перспективного лечения инфекций COVID-19 с использованием стволовых клеток. Лечение было разработано группой врачей и исследователей в Центре стволовых клеток Абу-Даби "Abu Dhabi Stem Cell Center" (ADSCC) и включает в себя изъятие стволовых клеток из крови пациента и их восстановление после активации", - сказано в сообщении.

Как подчеркивается, патент был выдан на инновационный метод, по условиям которого собираются стволовые клетки.

Лечение было проведено в ОАЭ для 73 пациентов с COVID-19, которые вдыхали небулизированный в мелкодисперсный туман препарат из стволовых клеток. Все пациенты выздоровели.

Предполагается, что терапевтический эффект лечения достигается путем регенерации клеток легких и моделирования иммунного ответа, что удерживает организм пациента от чрезмерной реакции на COVID-19 (то есть тяжелой формы заболевания), потому что чрезмерная реакция вызывает дальнейшее повреждение здоровых клеток.

Лечение успешно прошло начальную фазу клинических испытаний, продемонстрировав его безопасность. Ни один из пациентов, получивших лечение, не сообщил о случившихся сразу побочных эффектах, а также не было обнаружено влияние на обычные протоколы лечения пациентов с COVID-19. Сейчас с целью доказательства эффективности лечения испытания продолжаются и, как ожидается, будут завершены в течение нескольких недель.

Следует отметить, что это инновационное лечение пациентов проводилось совместно с обычным медицинским вмешательством и будет, как и раньше, применяться в качестве дополнения к установленным протоколам лечения, а не в качестве замены.

Как отмечается, этот инновационный метод, дополняющий имеющийся арсенал мер лечения, свидетельствует о фундаментальных усилиях правительства ОАЭ с целью положить конец пандемии COVID-19.

Для снижения нагрузки, которую вызвала COVID-19 на систему здравоохранения стран, по-прежнему необходимы нефармакологические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а именно: пребывание дома, социальное дистанцирование и профилактика инфекции и меры по борьбе с инфекцией.

Центр стволовых клеток Абу-Даби является специализированным медицинским центром, который специализируется на клеточной терапии, регенеративной медицине и передовых исследованиях.