Во Франции больше 130 тысяч заражений коронавирусом

Новости мира:Количество случаев заражения коронавирусом во Франции по состоянию на вечер 1 мая достигло 130 585.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 218 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

Отмечается, что 125 человек умерли в больницах и 93 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тысячи 594 летальных случая.

Инфицирование коронавирусом подтверждено в 130 тысяч 585 человек, что на 604 больше, чем за предыдущие сутки.

В настоящее время в больницы госпитализированы 25 тысяч 887 человека, что на 396 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 878 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 141 человека.

Выписаны из больниц 50 тысяч 212 человек, что на 736 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек.