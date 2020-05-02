Новости мира:В Германии за последние сутки зафиксировали 945 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

В Германии от коронавируса за сутки умерли 94 человека.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 6 тыс. 575 человек. Вчера сообщалось о 193 случаях за сутки, а позавчера - о 173-х.

За сутки инфицирование коронавирусом было обнаружено еще у 945 человек, общее количество инфицированных увеличилось до 161 тыс. 703.

Также за последние 24 часа выздоровели 2 тыс. 100 человек. Всего в ФРГ после COVID-19 выздоровели 129 тыс. человек.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в земле Бавария - 42 тыс. 658 инфицированных и 1 тыс. 885 умерших, в земле Северный Рейн-Вестфалия - 33 тыс. 216 инфицированных и 1 тыс. 268 умерших, в земле Баден-Вюртемберг - 32 тыс. 146 инфицированных и 1 тыс. 402 умерших.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек.