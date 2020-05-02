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США официально одобрили препарат для лечения коронавируса

США официально одобрили препарат для лечения коронавируса
10:09 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Препарат Ремдесивир был разработан для лечения лихорадки Эбола и доказала свою безопасность для человека.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло применения в экстренных случаях экспериментального препарата Remdesivir при Коронавирусная инфекции COVID-19. Об этом сообщает FDA.

Как отмечает регулятор, что Ремдесивир во время клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, но полную информацию о его эффективности и безопасности еще не получили.

Так, больные, принимавшие Ремдесивир, выздоравливали в среднем за 11 дней, в то время как пациенты, которые принимали плацебо, болели на четыре дня дольше. Препарат в США отныне разрешается применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся тяжелом состоянии (при развитой дыхательной недостаточности).

Remdesivir разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. еще в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек

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США, Лечение коронавируса, Covid-19, Ремдесівір.
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