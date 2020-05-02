Медучреждениям, которые лечат больных с COVID-19, выделили почти 16 млрд гривен

Медучреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено около 15,8 млрд гривен.

Медицинским учреждениям, которые лечат больных с коронавирусом, было выделено 15,8 млрд гривень. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавируса, выделено почти 15,8 млрд гривень", - сказал Степанов.

Он отметил, что уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по COVID-19 пакетам, принятыми Кабинетом министров, где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы.

"Уже в этом пакете, в этом тарифе предусмотрено, что доплаты выплачиваются с учетом 300-процентной заработной платы. Постановлением Кабмина утверждены тарифы на эти услуги. НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - ред.) отчитывается, что готова к заключению сделок, и в начале мая все средства по апрельским расчетам будут выплачены", - сказал Степанов.

Он напомнил, что утвержденные тарифы включают дополнительные доплаты, вознаграждения работникам в размере до 300 процентов к заработной плате в соответствии с законодательством. Также идет обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла закон, которым установлена 300% -ная доплата к зарплате медиков, участвовавших в ликвидации заболевания "коронавирусная инфекция".

По состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, за сутки 550 новых случаев.