В Австрии с 1 мая разрешили свободно выходить из дома

Новые правила, которые будут действовать до конца июня, определены постановлением министерства Австрии по вопросам социальной защиты и здравоохранения.
"В общественных местах под открытым небом обязательным является соблюдение дистанции минимум в 1 метр от лиц, с которыми нет совместного проживания в одном домохозяйстве", - говорится в документе.
При входе в "общественные места в закрытых помещениях" требуется, кроме этого, иметь еще и "средства механической защиты рта и носа", то есть медицинские маски.
Метровая дистанция и маски обязательны и в общественном транспорте. В исключительных случаях, если количество пассажиров при посадке и высадке не позволяет сохранять должное расстояние, постановление позволяет "уплотниться".
Кроме того, с начала мая разрешено открыться всем магазинам, независимо от размера (маленькие лавки и садово-строительные магазины начали работать еще 14 апреля), а также торговым центрам.
Правило 1 метра действует и здесь. В масках должны быть не только покупатели, но и продавцы. Заведения торговли должны обеспечить, чтобы на одного покупателя в зале приходилось 10 квадратных метров торговой площади.
Послабления касаются и некоторых заведений сферы услуг: парикмахерских, салонов маникюра, педикюра и массажа. Здесь также требуется соблюдать метровую дистанцию и носить маски, но если это невозможно, "риск заражения должен быть минимизирован другими надлежащими мерами".
Также с 1 мая могут проводиться мероприятия с участием не более 10 человек - культурные и спортивные акции, свадьбы, кинопоказы, выставки и т. п.
От обязанности носить маски освобождаются дети в возрасте до 6 лет и люди, которые не могут делать это по состоянию здоровья.
В 9-миллионной Австрии COVID-19 были инфицированы 15,5 тыс. человек, из них более 13 тыс. уже выздоровели. Умерли 589 заболевших. В последние две недели количество новых случаев заражения за сутки не превышает сотни.
Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек.