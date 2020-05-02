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В Австрии с 1 мая разрешили свободно выходить из дома

В Австрии с 1 мая разрешили свободно выходить из дома
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии с 1 мая отменен режим ограничения выхода из дома, введенный 16 марта, однако на улице граждане должны сохранять метровую дистанцию друг от друга.

Новые правила, которые будут действовать до конца июня, определены постановлением министерства Австрии по вопросам социальной защиты и здравоохранения.

"В общественных местах под открытым небом обязательным является соблюдение дистанции минимум в 1 метр от лиц, с которыми нет совместного проживания в одном домохозяйстве", - говорится в документе.

При входе в "общественные места в закрытых помещениях" требуется, кроме этого, иметь еще и "средства механической защиты рта и носа", то есть медицинские маски.

Метровая дистанция и маски обязательны и в общественном транспорте. В исключительных случаях, если количество пассажиров при посадке и высадке не позволяет сохранять должное расстояние, постановление позволяет "уплотниться".

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Кроме того, с начала мая разрешено открыться всем магазинам, независимо от размера (маленькие лавки и садово-строительные магазины начали работать еще 14 апреля), а также торговым центрам.

Правило 1 метра действует и здесь. В масках должны быть не только покупатели, но и продавцы. Заведения торговли должны обеспечить, чтобы на одного покупателя в зале приходилось 10 квадратных метров торговой площади.

Послабления касаются и некоторых заведений сферы услуг: парикмахерских, салонов маникюра, педикюра и массажа. Здесь также требуется соблюдать метровую дистанцию и носить маски, но если это невозможно, "риск заражения должен быть минимизирован другими надлежащими мерами".

Также с 1 мая могут проводиться мероприятия с участием не более 10 человек - культурные и спортивные акции, свадьбы, кинопоказы, выставки и т. п.

От обязанности носить маски освобождаются дети в возрасте до 6 лет и люди, которые не могут делать это по состоянию здоровья.

В 9-миллионной Австрии COVID-19 были инфицированы 15,5 тыс. человек, из них более 13 тыс. уже выздоровели. Умерли 589 заболевших. В последние две недели количество новых случаев заражения за сутки не превышает сотни.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек

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