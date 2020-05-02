Карта коронавируса в Украине и мире 2 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки подтвердили 550 случаев коронавируса, таким образом количество больных увеличилось до 11 411. Болезнь подтверждена в 771 ребенка и 2250 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек (за последние сутки - семь), из них 17 медработников.

В общем 1498 пациентов уже выздоровели (за последние сутки - 85), из них 335 медработников.

На амбулаторном лечении находились 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Нуждались в госпитализации 3452 человека, из них 145 детей и 387 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 02.05.2020

Отмечается, что в целом болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков, при этом 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

По состоянию на утро 1 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 10 861, из них скончались 261 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 238.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 2 мая, в мире с начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали 3 млн 401 тысячу 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 млн 83 тысячи 816 выздоровели.

По количеству подтвержденных случаев и умерших в результате пандемии коронавируса прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 131 492 человек, из которых 65 776 умерли и 161 563 - выздоровели.

Далее в рейтинге по количеству подтвержденных случаев заболевания разместились Испания - 242 988 случаев, Италия - 207 428, Великобритания - 177 454 и Франция - 167 346.

Второй по количеству умерших является Италия - 28 236 смертей.

Заражение коронавирусом по разным странам на 02.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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