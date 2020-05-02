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COVID-19 в ВСУ: сколько военнослужащих заболели по состоянию на 2 мая

COVID-19 в ВСУ: сколько военнослужащих заболели по состоянию на 2 мая
11:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ВСУ за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден еще у одного военнослужащего из Харьковской области.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 2 мая подтверждено уже 45 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 2 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отметили медики.

Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.
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