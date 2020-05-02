"Черкассы будут сопротивляться": Бондаренко обратился к Зеленскому (Видео)

Новости Украины:Мэр Черкасс упрекнул Зеленского в коррупции "слуг народа" и пообещал сопротивление.

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

Об этом говорится в видеообращении Бондаренко в Facebook

"Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр"... И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы", - сказал Бондаренко.

Как сообщалось ранее, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения.

На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он "не успокоит свои таланты". Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему Трофимов.

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения.

Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.