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Трагедия 2 мая в Одессе: ООН констатировала отсутствие прогресса в расследованиях

Трагедия 2 мая в Одессе: ООН констатировала отсутствие прогресса в расследованиях
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:Миссия ООН по правам человека констатировала отсутствие прогресса в расследовании дел и в судебных процессах относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала отсутствие прогресса в расследовании дел и в судебных процессах по массовым беспорядкам и убийствам 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом говорится в пресс-релизе Мониторинговой Миссии ООН по правам человека относительно насильственных действий в Одессе в 2014 году.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 года до сих пор остается призрачным.

"Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудия остается призрачным", - сказала Богнер.

Документ, опубликованный сегодня Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, предоставляет обновленную информацию о состоянии расследований и судебных процессов по событиям в центре Одессы и на площади Куликово поле. В документе также даны рекомендации правительству и международному сообществу относительно дальнейших шагов для обеспечения правосудия за смерти и убийства.

"За прошедший год не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. За смертей в центре города ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки", - сказала Богнер.

Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе

Тем не менее, определенный прогресс был достигнут в деле бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев произошло около 25 заседаний.

"Я призываю украинские власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора должно обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких", - подытожила Богнер.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города на Греческой площади, где были застрелены несколько человек, в частности, представители "Правого сектора".

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором размещался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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Одесса, Полиция, ООН, 1 мая, 2 мая, Куликово поле, Трагедия 2 мая в Одессе.
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