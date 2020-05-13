Зеленский прибыл в Раду и обратился к нардепам

Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопрос рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в законы об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) и так затянулся, и призвал всех народных депутатов его поддержать для поддержки экономики страны.

"Я не буду говорить долго, вопрос банковского закона и так затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, военные защищают суверенитет и территориальную целостность, и жизнь всех украинцев, а есть вопросы защиты экономики. Я скажу вам очень просто: думаю, что в течение моей и вашей каденции будут несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять всю страну и все партии. И я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который сегодня должен защитить украинскую экономику. Как минимум защитить и помочь Украине именно сейчас", - сказал он во время короткого выступления в парламенте в среду.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщалось, на внеочередном заседании 13 мая парламента нардепы рассматривают проект так называемого "антиколомойского" закона: о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д). Он необходим для сотрудничества с МВФ. Комитет уже утвердил все правки.