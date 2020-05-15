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Трюдо: Канада не будет спешить с открытием границ

Трюдо: Канада не будет спешить с открытием границ
09:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Канаде власти внимательно следят за ходом пандемии и думают над открытием въезда для иностранцев.

Правительство Канады очень внимательно следить за развитием пандемии COVID-19, обдумывая решение об открытии границ для иностранцев.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Важным элементом недопущения второй волны инфицирования, которая может быть серьезнее той, что мы преодолеваем сейчас, станет предотвращение проникновения вируса из-за пределов Канады, как только мы возьмем его под контроль внутри страны. Поэтому мы будем очень осмотрительными в восстановлении международных поездок (в том числе в США), пока не почувствуем, что пришло время”, - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что сейчас все сосредоточены на уменьшении количества заражений COVID-19 для перезапуска тех или иных секторов экономики.

“Это следует делать постепенно, с огромной бдительностью. Необходимо удостовериться в наличии механизмов и материалов для противостояния будущим коронавирусам”, - резюмировал глава канадского правительства.

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Как сообщалось, с целью замедления распространения COVID-19 Канада в марте закрыла границы для большинства иностранцев. Срок ограничений на пересечение наземной границы с США истекает 21 мая, однако запрет может быть продлен по обоюдному согласию.

По последним данным, на территории Канады выявлено более 72 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 5337 жизней.

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Канада, Правительство Канады, Джастин Трюдо, Covid-19.
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