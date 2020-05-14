Поддержка пенсионеров во время пандемии: Канада выделит $1,85 миллиарда

Новости мира:На поддержку пенсионеров во время пандемии Канада выделяет $1,85 миллиарда.

Канадские пенсионеры получат от правительства единоразовый платеж в размере от 300 до 500 долл. (220-370 долл. США) для покрытия дополнительных расходов во время пандемии.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Если вам начисляются пенсионные выплаты, то вы получите дополнительные 300 долларов для покрытия расходов, связанных с вирусом. Это означает, что по всей стране почти семь миллионов пожилых людей получат необходимую помощь. Чтобы поддержать наиболее уязвимых пожилых людей, мы также начислим дополнительные 200 долларов тем, кто получает повышенную пенсию", - отметил Трюдо.

По его словам, правительство также выделит 20 млн долл. (около 15 млн долл. США) волонтерским организациям, которые помогают людям преклонного возраста.

"Несколько недель назад мы уже увеличили финансирование, чтобы организации могли доставлять продукты пожилым людям и помогать им оставаться на связи с близкими во время пандемии. Мы делаем новый вклад, чтобы создать больше программ для помощи изолированным престарелым людям и повысить качество их жизни", - добавил премьер-министр.

В его офисе уточнили, что в целом на новые программы прямой финансовой помощи пенсионерам правительство Канады предусмотрело 2,5 млрд долл. (около 1,85 млрд долл. США).

По последним данным, в Канаде выявлено более 71 тыс. случаев инфицирования COVID-19, в том числе 5169 летальных.