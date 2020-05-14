Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро

Новости Бизнеса:Европарламент согласился провести голосование о выделении 1.2 млрд евро Украине на борьбу с последствиями COVID-19 по ускоренной процедуре.

Европейский парламент 602 голосами принял решение провести голосование по предложению Европейской комиссии предоставить Украине EUR1,2 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса по ускоренной процедуре, вынеся вопрос на пятницу, 15 мая.

Результаты голосования в среду в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европарламента объявил президент Давид Сассоли.

Таким образом, вопрос будет вынесен на голосование уже в нынешнюю пятницу с последующим объявлением результатов поздним вечером того же дня, так как большинство депутатов будут голосовать дистанционно, из дома, по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В случае положительного результата, решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до EUR3 млрд помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит EUR180 млн, Босния и Герцеговина - EUR250 млн, Грузия - EUR150 млн, Иордания - EUR200 млн, Косово - EUR100 млн, Молдова - EUR100 млн, Черногория - EUR60 млн, Северная Македония - EUR160 млн, Тунис - EUR600 млн.

5 мая это предложение Еврокомиссии, которое было принято 22 апреля, поддержали послы стран-членов Европейского Союза, таким образом, дав "зеленый свет" для дальнейшей процедуры – голосования в Европарламенте с последующим окончательным принятием решения в рамках Совета ЕС.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере EUR1,2 млрд будет выделена двумя траншами: первые EUR600 млн будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.