Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро

Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
02:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Европарламент согласился провести голосование о выделении 1.2 млрд евро Украине на борьбу с последствиями COVID-19 по ускоренной процедуре.

Европейский парламент 602 голосами принял решение провести голосование по предложению Европейской комиссии предоставить Украине EUR1,2 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса по ускоренной процедуре, вынеся вопрос на пятницу, 15 мая.

Результаты голосования в среду в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европарламента объявил президент Давид Сассоли.

Таким образом, вопрос будет вынесен на голосование уже в нынешнюю пятницу с последующим объявлением результатов поздним вечером того же дня, так как большинство депутатов будут голосовать дистанционно, из дома, по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В случае положительного результата, решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до EUR3 млрд помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит EUR180 млн, Босния и Герцеговина - EUR250 млн, Грузия - EUR150 млн, Иордания - EUR200 млн, Косово - EUR100 млн, Молдова - EUR100 млн, Черногория - EUR60 млн, Северная Македония - EUR160 млн, Тунис - EUR600 млн.

"Правильный шаг в правильном направлении": в Европарламенте прокомментировали принятие "антиколомойского" закона

5 мая это предложение Еврокомиссии, которое было принято 22 апреля, поддержали послы стран-членов Европейского Союза, таким образом, дав "зеленый свет" для дальнейшей процедуры – голосования в Европарламенте с последующим окончательным принятием решения в рамках Совета ЕС.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Закон о банках: Поляков и Дубинский зарегистрировали постановления об отмене голосования

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере EUR1,2 млрд будет выделена двумя траншами: первые EUR600 млн будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Транш, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
02 Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
03 Пища для ума: как сохранить молодость мозга
04 Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком
05 "Неистовый": вышел жуткий трейлер нового фильма с Расселом Кроу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
В Раде поддержали &quot;законопроект о банкротстве&quot;
В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
Приостановка безвиза с Беларусью: в МИД рассказали, что позволит новый порядок выезда
Остановка безвиза с Беларусью: в МИД назвали причины
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий &quot;истинные лица&quot;
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий "истинные лица"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь