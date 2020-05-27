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Среда, 27.05.2020
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В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли

В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Из 29 новых заболевших Covid-19 киевлян трое – дети, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы.

Впервые с начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 за сутки выздоровело больше киевлян, чем заболело, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.

"Выздоровели в сутки 44 человека. То есть: впервые с начала пандемии у нас за сутки выписаны больше людей, чем заболел. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы", - сказал Кличко на онлайн-пресс-конференции в среду.

По его словам, количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной болезнью, увеличилось на 29 человек, из них 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и 9-летняя девочка. Также заболели 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет и двое мальчиков 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, сообщил мэр.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии - 64 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сообщил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 27 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 в Киеве.
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