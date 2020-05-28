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COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику

COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

За последние сутки в Киеве выздоровели больше людей, чем было выявлено больных коронавирусной болезнью.

У 54 жителей Киева, в том числе 11 медиков, лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, однако при этом в городе второй день наблюданется положительная динамика в соотношении вылечившихся и заболевших, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг днем.

Он отметил, что среди заболевших 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11 лет, а также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел, - когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города ", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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