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В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки

В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли.

477 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро четверга, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 444 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 321 новом случае заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 26 мая – о 339 новых заболевших, 25 мая – о 259.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 274 человека, что на 22 больше, чем днем ранее.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге утром в четверг, что из 477 инфицированных за сутки 32 ребенка и 104 медицинских работника. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 141 человек.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 22 382 человека (среди них 1 527 детей, 4 345 медиков), 8439 выздоровели, 669 умерли.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Ровенской области – 74, Львовской – 70 и Черновицкой области – 57, в Киеве – 54 случая.

За сутки проведено 10 298 ПЦР-тестов.

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По информации Центра общественного здоровья Украины, всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6872 человек, из них 265 детей и 811 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медики.

Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей.

32 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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