Шмыгаль об освобожении Краматорска: Будем вспоминать это много-много десятков лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память погибших во время освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донбасса от российской оккупации.

"Сегодня, в день шестой годовщины освобождения Краматорска, Славянска, других городов Донетчины мы на самом деле видим мирное солнце, мирное небо, спокойно реагируем на салют, который был в честь тех, кто погиб и отдал здесь свою жизнь. Это десятки наших патриотив-украинцев, которые защищали и давали возможность создать фактически заслоны и оборону всей нашей страны. Мы будем вспоминать это много-много десятков и сотен лет, жизнь этих людей, давших нам в мирный день спокойно и мирно чувствовать себя", - отметил Шмыгаль во время торжественных мероприятий.

Он подчеркнул, что "только под сине-желтыми флагами мы можем себя чувствовать спокойно и уверенно".

Как известно, сегодня исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними - другие воинские подразделения.

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями.