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Украина отмечает шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска

Украина отмечает шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска
09:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В этот день, исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними – другие воинские подразделения.

Освобождение этих городов, почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями. Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.

В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали работать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация. Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.

В Украине - День Военно-морских сил

Тогда власти Украины объявили проведение антитеррористической операции на части территорий Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут — 6 июля, Константиновку — 7 июля, Торецк — 21 июля, Авдеевку — 29 июля.

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Все по теме:

Донбасс, Краматорск, Славянск, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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