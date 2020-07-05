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В Украине - День Военно-морских сил

В Украине - День Военно-морских сил
07:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота. Соответствующий указ об установлении даты Дня ВМС был подписан Президентом Украины 12 июня 2015.

День Военно-морских сил Украины впервые отметили в Севастополе 1 августа 1997 года. На прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, перешедших в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

Этот праздник был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996 года), указом главы украинского государства от 17 августа 1996 года.

На первом в истории праздновании Дня Военно-Морских Сил Украины в Севастополь прибыли президент Украины Леонид Кучма, члены тогдашнего Кабмина, глава Минобороны Александр Кузьмук, члены Верховной Рады, первые командующие ВМС Украины Борис Кожин и Владимир Безкоровайный, делегации из областей Украины, звезды украинской эстрады. Празднование дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета в Украине. Оно показало победу не только военных моряков, а всего народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой.

Именно июль можно назвать самым примечательным месяцем для украинского военного флота. К примеру, 5 июля 1918 был обнародован закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го состоялось принятие закона про Военно-морской флаг Украины; того же июля 1918-го была создана постоянно действующая соединения Военно-морского флота Украинского государства - бригада тральщиков.

День Военно-Морских Сил Украины 2020: поздравительные стихи

21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Море-96". А если смотреть в далекую древность, то нельзя не упомянуть морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне - июле 907 года. Сейчас, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.

Отметим также, что в этом году День Военно-Морских Сил ВСУ будет проходить в море в закрытом режиме, но праздничную церемонию можно будет посмотреть на официальной странице ВМС в социальной сети "Facebook" и на телеканалах. Об этом сообщило Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на странице Facebook .

"К сожалению, в этом году, из-за пандемии вирусной болезни, с целью сохранения здоровья и жизни жителей нашего любимого города и в соответствии с требованиями действующего законодательства, мы вынуждены провести наш главный праздник - День Военно-Морских Сил ВС Украины в море в закрытом режиме, во время сбора похода кораблей, катеров и судов ВМС, который проводится в период с 30 июня по 6 июля. Именно поэтому праздничную церемонию в честь Дня Военно-Морских Сил ВС Украины предлагаем вам посмотреть на официальной странице ВМС в социальной сети "Facebook "и на телеканалах, которые будут транслировать наше мероприятие", - говорится в сообщении.

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Украина, Праздник, День Военно-морских сил.

Автор:

Телеграф
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