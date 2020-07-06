У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19

В июне в Украине наблюдался рост количества инфицированных коронавирусом COVID-19, но динамика течения пандемии стабилизируется

В Украине, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в июне, динамика течения пандемии стабилизируется.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Указывается, что показатели Министерства здравоохранения демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине.

Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Напомним, в Украине резкий спад числа заражений COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 543 новых случая заболевания коронавирусом, в то время, как выздоровели 327 человек.