Эпидемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 определяется в Львовской области - 104, Ровенской области - 82, Закарпатской области - 54 и городе Киев - 59", - сказал Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 49043 случая коронавирусного заболевания COVID-19: новых - 543, выздоровели - 21703 человека (+327 за сутки), умерло - 1262 человека (+13 за сутки), подозрения на заболевание выявлено у 95 315 человек (+680 сутки).

В общем случаи выявлены в следующих регионах:

Винницкая область - 1967 (+16); Волынская область - 2752 (+47); Днепропетровская область - 1115 (0); Донецкая область - 681 (1); Житомирская область - 1468 (7); Закарпатская область - 3375 (+54); Запорожская область - 597 (0); Ивано-Франковская область - 2700 (45); Кировоградская область - 659 (+1); г. Киев - 5602 (+59); Киевская область - 2789 (+15); Львовская область - 6301 (+104); Луганская область - 84 (0); Николаевская область - 461 (+3); Одесская область - 1883 (+18); Полтавская область - 324 (+0); Ровенская область - 4190 (+82); Сумская область - 321 (+4); Тернопольская область - 2101 (+32); Харьковская область - 2371 (+23); Херсонская область - 196 (0); Хмельницкая область - 842 (+3); Черновицкая область - 5018 (+16); Черкасская область - 670 (+9); Черниговская область - 576 (4).

Как сообщалось, в Украине уже более 49 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 543.