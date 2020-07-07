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Брэд Питт исполнит одну из главных ролей в триллере Bullet Train

Брэд Питт исполнит одну из главных ролей в триллере Bullet Train
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Съемки планируется начать этой осенью. В связи с тем, что большинство сцен будет происходить в поезде, снимать кино можно будет даже при ужесточенных правилах безопасности после карантина.

The Hollywood Reporter сообщает, что Брэд Питт исполнит одну из главных ролей в триллере Bullet Train, основанном на манге Котару Исаки Mariabeetle.

Режиссером картины станет Дэвид Литч ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Джон Уик", "Дэдпул 2"). Он же будет курировать работу над сценарием, которым займется Зак Олкевич — в этом году он дебютировал со сценарием фильма "Улица страха". Продюсером выступит Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель").

По сюжету, пять наемных убийц оказываются в одном скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку с небольшим числом остановок. В пути они выясняют, что их заказы между собой как-то связаны. Для успешного выполнения работы каждому надо оказаться единственным наемным убийцей, добравшимся до конечной станции. Брэд Питт сыграет американского наемника по прозвищу Ледибаг (в переводе с английского: божья коровка).

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Создатели картины описывают ее как смесь "Скорости" и "Воздушного маршала". 

Дата премьеры картины пока не определена.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Брэд Питт, Bullet Train.

Автор:

Телеграф
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