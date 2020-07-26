В "СН" назвали ориентировочную дату предвыборного съезда

Съезд партии "СН", где будут представлены кандидаты на местные выборы, может состояться ориентировочно 21 августа. Об этом в Фейсбуке сообщила замлавы фракции "СН" в ВР Евгения Кравчук.

"Наша дружная профессиональная команда становится все больше. И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности глав областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - написала Кравчук.

Она добавила, что 25 июля приняла участие во встрече с региональными штабами, где "поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа".

По словам Кравчук, эта встреча стала первой из трех, на которых "Слуга народа" собирает представителей избирательных штабов из всех областей Украины.

"Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по разным направлениям предвыборной деятельности", - подытожила политик.

Ранее, в аннексированном РФ Крыму продолжаются поиски пропавшего 24 июля 3-летнего сына гражданского журналиста, находящегося под стражей в качестве фигуранта одного из дел по "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили на Радио Свобода Крым.Реалии.