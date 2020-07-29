Кличко: Для возобновления учебного процесса в столице есть несколько сценариев

В Киеве власти наработали несколько сценариев возобновления учебного процесса с учетом эпидемситуации. Об этом во время брифинга заявил столичный городской голова Виталий Кличко.

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, уже 7 августа представит план действий относительно начала учебного года в школах." - заявил Кличко.

В Киеве выработали несколько сценариев возобновления учебного процесса с учетом эпидемситуации.

Главной задачей является минимизация возможного распространения коронавируса.

Мэр столицы заявил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому 2020-2021 учебному году.

Также он добавил, что они будут готовы к разным форматам обучения, исходя исключительно из эпидем ситуации.

В Киеве уже большинство учебных заведений за счет города приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

Столичный мэр добавил, что они делают все возможное для того, чтобы дети 1 сентября приступили в обучению в учебных заведениях.

В Киеве по состоянию на 29 июля 7932 человека заболели коронавирусом, за сутки 132 новых случая. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева.