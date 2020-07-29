Эпидемия COVID-19: в столице заболели еще 132 человека

Виталий Кличко заявил, что за прошедшие 24 часа в столице коронавирусом заразились еще 132 человека, двое скончались.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве скончалось 132 пациента.
По словам Кичко, среди зараженных 54 женщины от 22 до 77 лет и 6 девоек от 5 до 17 лет, 66 мужчин от 18 до 88 лет и 6 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также он сообщил, что наибольшее количество случаев заражения фиксируют:
С начала прошедших суток выздоровели 47 пациентов, а общее число преодолевших заболевание составило 2877 человек.
Ранее, Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.