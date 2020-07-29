Эпидемия COVID-19: в столице заболели еще 132 человека

В Киеве по состоянию на 29 июля 7932 человека заболели коронавирусом, за сутки 132 новых случая. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева.

Виталий Кличко заявил, что за прошедшие 24 часа в столице коронавирусом заразились еще 132 человека, двое скончались.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве скончалось 132 пациента.

По словам Кичко, среди зараженных 54 женщины от 22 до 77 лет и 6 девоек от 5 до 17 лет, 66 мужчин от 18 до 88 лет и 6 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также он сообщил, что наибольшее количество случаев заражения фиксируют:

в Днепровском районе (22 человека),

в Дарницком (19 пациентов),

в Соломенском (16).

С начала прошедших суток выздоровели 47 пациентов, а общее число преодолевших заболевание составило 2877 человек.

Ранее, Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.