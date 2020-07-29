COVID-19 в Украине: сколько граждан болеет коронавирусом

В Украине за прошелшие 24 часа зарегисировали 21 летальный случай. Выздоровело 650 человек.
В общей сложности в стране:
За прошлые сутки в Украине было зарегистрировано 919 случаев заражения.
Напомним, что в Украине до конца лета (31 августа) действует адаптивный карантин, что подразумевает смягчение или усиление ограничей в зависимости от эпидемситуации в каждом отдельном регионе.
В мире по информации на 7:00 утра 29 июля, зафиксировали более 16,8 млн случаев COVID-19, из которых более 663 тыс являются летальными. Об этом сообщают данные из Worldometer.