COVID-19 в Украине: сколько граждан болеет коронавирусом

По состоянию на 29 июля в Украине подтвержданы уже 67 597 случаев коронавируса, за прошедшие 24 часа выявили 1 022 новых случая. Об этом сообщили в СНБО.

В Украине за прошелшие 24 часа зарегисировали 21 летальный случай. Выздоровело 650 человек.

В общей сложности в стране:

1 650 человек скончались от коронавируса,

Выздоровели 37 394,

Болеет 28 553.

За прошлые сутки в Украине было зарегистрировано 919 случаев заражения.

Напомним, что в Украине до конца лета (31 августа) действует адаптивный карантин, что подразумевает смягчение или усиление ограничей в зависимости от эпидемситуации в каждом отдельном регионе.

В мире по информации на 7:00 утра 29 июля, зафиксировали более 16,8 млн случаев COVID-19, из которых более 663 тыс являются летальными. Об этом сообщают данные из Worldometer.