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В Volkswagen назвали самую популярную модель 2020 года

В Volkswagen назвали самую популярную модель 2020 года
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Кроссовер Volkswagen Tharu стал самым популярным автомобилем бренда.

За первые 7 месяцев нынешнего года на авторынке Китая его купили более 80 тыс. раз. Это позволило модели обойти прежнего бестселлера бренда Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 79 тыс. шт.

Как известно, Volkswagen может представить аналогичный автомобиль для восточной Европы уже осенью нынешнего года.

На китайском авторынке Tharu появился в 2018 году, однако интерес к нему лишь растет. В модельном ряду автомобиль стоит на ступеньку ниже модели Tiguan. Изначально Tharu хотели продавать только на домашнем рынке, однако чуть позже его производство локализовали в Китае.

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Успех на китайском рынке подтолкнул Volkswagen к расширению географии модели. На авторынке Китая моторная гамма состоит из двух силовых агрегатов – 1,4-литрового мотора с отдачей 150 л.с., а также 2,0-литрового турбодвигателя с мощностью 186 л.с.

Сочетаются двигатели с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач. Версии с 2,0-литровым двигателем достанется система полного привода.

По технической начинке Volkswagen Tarek будет повторять автомобиль Skoda, а вот его внешность пока держится в секрете.

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Все по теме:

Автомобиль, Volkswagen, Авто, Volkswagen Tharu, Короссовер.

Автор:

Телеграф
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