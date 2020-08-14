В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют "тишину"

13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Вместе с тем, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой – получил ранение. Раненого воина оперативно доставлены в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины, а раненому воину желает скорейшего выздоровления.

"От начала текущих суток, 14 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - пишет штаб.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.