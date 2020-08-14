Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют "тишину"

В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют "тишину"
09:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Вместе с тем, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой – получил ранение. Раненого воина оперативно доставлены в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

ООН совместно с МККК направили на Донбасс более 100 тонн гумпомощи

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины, а раненому воину желает скорейшего выздоровления.

"От начала текущих суток, 14 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - пишет штаб.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
02 Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
03 Цыганков едет в Милан на медосмотр
04 Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси
05 Маас посетит Украину на День Независимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
Свежий курс валют: доллар &quot;летит&quot; вниз, гривна укрепляется
Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется
В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют &quot;тишину&quot;
В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют "тишину"
Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь