На 88 году жизни умер тесть Петра Порошенко

Анатолий Переведенцев отец умер марины Порошенко скончался 20 августа на 88 году жизни.

20 августа на 88 году жизни скончался Анатолий Переведенцев, отец жены пятого президента Украины Петра Порошенко Марины.

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка. В эти дни все мои чувства с Мариной. Марина - копия отца: у нее его характер, доброта и скромность", - написал Порошенко в фейсбуке.

"Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное", - добавил он.

Церемония прощания состоится в субботу 22 августа в 11:00 в Национальном музее медицины Украины.

Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года. В прошлом заместитель министра здравоохранения УССР. С 1985 по 1988 годы занимал должность советника посла СССР в Монголии.

Как сообщалось, 16 июня на 85-му году жизни умер отец пятого президента Петра Порошенко Алексей Порошенко.