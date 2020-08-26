Штаты начнут создавать ракеты для сдерживания РФ

Госсекретарь отметил, что США, в частности, будут создавать ракеты средней и меньшей дальности.

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания российской агрессии.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля, он рассказал о достижениях президента Дональда Трампа в области обороны.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", - сказал Помпео.

Его выступление опубликовано в Twitter Трампа, передает kommersant. Госсекретарь также рассказал об успехах политики президента США в отношении Китая, Северной Кореи и стран Ближнего Востока.

Срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Уже 21 августа прошлого года Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk.