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Штаты начнут создавать ракеты для сдерживания РФ

Штаты начнут создавать ракеты для сдерживания РФ
12:31 Сегодня Телеграф УНИАН
Госсекретарь отметил, что США, в частности, будут создавать ракеты средней и меньшей дальности.

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания российской агрессии.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля, он рассказал о достижениях президента Дональда Трампа в области обороны.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", - сказал Помпео.

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Его выступление опубликовано в Twitter Трампа, передает kommersant. Госсекретарь также рассказал об успехах политики президента США в отношении Китая, Северной Кореи и стран Ближнего Востока.

Срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Уже 21 августа прошлого года Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. 

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Все по теме:

США, Россия, РФ, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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