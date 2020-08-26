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Выборы в США: Байден пообещал в случае победы дать Украине летальное вооружение

Выборы в США: Байден пообещал в случае победы дать Украине летальное вооружение
Обновлено 02:33 Сегодня Телеграф Укринформ
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы предоставить Украине "необходимую экономическую и военную поддержку". Об этом сообщает Голос Америки.

Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в обращении.

Как отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы "Джавелин", Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.

Трамп назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и допустил превращение США в "очень скучную социалистическую страну"

Как известно, выборы президента США должны состояться 3 ноября. Главные претенденты на эту должность - Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден, представляющий Демпартию США.

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США, Выборы, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
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