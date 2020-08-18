Трамп назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и допустил превращение США в "очень скучную социалистическую страну"

Во время выступления, Трамп в очередной раз раскритиковал телекомпанию Fox News, которую традиционно считают симпатизирующей действующему президенту США.
"Fox сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор... И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ... Никто не захочет освещать Сонного Джо (так Трамп называет Байдена, - ред.). Мы получим очень скучную социалистическую страну", - сказал Трамп
При этом он в очередной раз назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов".
По версии Трампа, Байден после победы "уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" Штатов.
Также глава Белого дома вновь раскритиковал экономическую политику экс-президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.
Как известно, следующие президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020 года. Как ожидается, на них Джо Байден будет представлять Демократическую партию, а Трамп будет баллотироваться от Республиканской.