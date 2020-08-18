Трамп назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и допустил превращение США в "очень скучную социалистическую страну"

Президент США Дональд Трамп убежден, что в случае победы на президентских выборах представителя демократов Джо Байдена, Штаты превратятся в "скучную социалистическую страну". Об этом он сказал во время выступления в штате Миннесота.

Во время выступления, Трамп в очередной раз раскритиковал телекомпанию Fox News, которую традиционно считают симпатизирующей действующему президенту США.

"Fox сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор... И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ... Никто не захочет освещать Сонного Джо (так Трамп называет Байдена, - ред.). Мы получим очень скучную социалистическую страну", - сказал Трамп

При этом он в очередной раз назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов".

По версии Трампа, Байден после победы "уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" Штатов.

Также глава Белого дома вновь раскритиковал экономическую политику экс-президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

Как известно, следующие президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020 года. Как ожидается, на них Джо Байден будет представлять Демократическую партию, а Трамп будет баллотироваться от Республиканской.