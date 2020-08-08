Разведка США о грядущих выборах: Россия поддерживает Трампа, Китай - Байдена

Разведка США склонна считать, что Россия запустила кампанию по дискредитации бывшего вице-президента и кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байдена.

С таким заявлением выступил глава контрразведки США Уильям Эванина, передает AP.

Он отметил, что Кремль делает ставку на переизбрание действующего президента Дональда Трампа.

Тем не менее, по мнению контрразведки, Китай не хочет переизбрания Трампа на второй срок, поэтому обостряет критику Белого дома и наращивает усилия по давлению на политиков, которые противоречат интересам Пекина.

Выступление Эванины расценивают, как наиболее резкое заявление разведывательного ведомства Штатов, ведь тема поддержки действующего президента Кремлем - болезненная тема для Трампа. Ранее он отвергал предположения, что РФ помогла ему победить на выборах в 2016 году.

Эванина связал отношение России к Байдену с его ролью в формировании проукраинской политики Обамы.

После заявления контрразведки, Трамп выступил с опровержением идеи о том, что РФ негативно относится к Байдену.

"Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента, - это Дональд Трамп, потому что никто не был жестче по отношению к России, чем я", — сказал он.

Тем не менее, он поддержал выводы о том, что Китай не желает видеть его на посту президента.

"Если бы Джо Байден был президентом, Китай обладал бы нашей страной", - сказал он.