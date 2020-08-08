Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
"Речь идет о 5-7% нашего ВВП": у Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
У Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Разведка США о грядущих выборах: Россия поддерживает Трампа, Китай - Байдена

Разведка США о грядущих выборах: Россия поддерживает Трампа, Китай - Байдена
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф
Разведка США склонна считать, что Россия запустила кампанию по дискредитации бывшего вице-президента и кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байдена.

С таким заявлением выступил глава контрразведки США Уильям Эванина, передает AP.

Он отметил, что Кремль делает ставку на переизбрание действующего президента Дональда Трампа. 

Тем не менее, по мнению контрразведки, Китай не хочет переизбрания Трампа на второй срок, поэтому обостряет критику Белого дома и наращивает усилия по давлению на политиков, которые противоречат интересам Пекина. 

Выступление Эванины расценивают, как наиболее резкое заявление разведывательного ведомства Штатов, ведь тема поддержки действующего президента Кремлем - болезненная тема для Трампа. Ранее он отвергал предположения, что РФ помогла ему победить на выборах в 2016 году. 

Эванина связал отношение России к Байдену с его ролью в формировании проукраинской политики Обамы. 

Защита национальной безопасности: Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok"

После заявления контрразведки, Трамп выступил с опровержением идеи о том, что РФ негативно относится к Байдену.

"Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента, - это Дональд Трамп, потому что никто не был жестче по отношению к России, чем я", — сказал он.

Тем не менее, он поддержал выводы о том, что Китай не желает видеть его на посту президента.

"Если бы Джо Байден был президентом, Китай обладал бы нашей страной", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
02 Одеяло между ног: с чем связана любовь женщин к такому виду сна
03 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
05 Сигареты, прощайте: как преодолеть зависимость от курения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня отмечают день войск связи
В Украине сегодня отмечают день войск связи
Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Можете меня поздравить: Даша Ульянова &quot;отминусовала&quot; из своей жизни свой самый большой страх
Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь