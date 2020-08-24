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Выборы президента в США: Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом

Выборы президента в США: Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом
20:41 Сегодня Телеграф
Партия республиканцев США официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах действующего главу Белого дома Дональда Трампа и утвердила кандидатом в вице-президенты Майка Пенса, который сейчас занимает эту должность. Об этом сообщили в AP.

Трампа повторно выдвинут кандидатом в президенты США на съезде Республиканской партии в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Издание The Hill отмечает, что партия ранее также утвердил Майка Пенса кандидатом в вице-президенты.

На прошлой неделе Демократическая партия США официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах бывшего вице-президента Джо Байдена и утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты. 

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Ранее, кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых.

Также сообщалось, что пожары в штате Калифорния в США уже охватили более 400 000 гектаров. Огонь приближается к реликтовым лесам, в которых некоторые деревья имеют возраст более тысячи лет. 

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Все по теме:

США, Выборы, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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