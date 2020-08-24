Пожары в США: огненная стихия приближается к реликтовым лесам с тысячелетними деревьями

Пожары в штате Калифорния в США уже охватили более 400 000 гектаров. Огонь приближается к реликтовым лесам, в которых некоторые деревья имеют возраст более тысячи лет. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Пожары в американском штате Калифорния охватили более 400 000 гектаров. 200 000 человек подверглись эвакуации. В штат начала поступать помощь от военных США и Нацгвардии, после того, как президент страны Дональд Трамп объявил пожары в Калифорнии катастрофой. Более 14 000 пожарных задействованы в обуздании огня", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что по словам представителя пожарной службы Калифорнии Стива Кауфмана, возгорания произошли из-за засушливой и жаркой погоды и большого количества молний - более 12 000 за период с 15 августа привели к возникновению 586 пожаров.

"От пожара погибли по меньшей мере шесть человек, тысячи домов разрушены. Огонь также угрожает уникальной экосистеме региона, предупреждают биологи. Пламя приближается к реликтовым лесам, где некоторые деревья имеют более 1 000 лет. От пламени пострадал наиболее древний парк штата Big Basin. Тем не менее, биологи надеются, что реликтовые красные деревья смогут пережить пожары, ведь имеют очень толстую кору", - говорится в сообщении.

Очевидцы делились видео масштабных пожаров:

La Californie brûle, des milliers d'hectares partent en fumée, mais chutttt !! Donc les médias ne vont pas trop en parler!#Tiredearth #CaliforniaFirespic.twitter.com/ZRcwL091Fx — MélaniaGiordano (@MelaniaGiordan4) August 23, 2020

Также указано, что под угрозой могут оказаться калифорнийские кондоры - гигантские дикие птицы, которых в штате осталось около сотни. Из восьми нынешних гнезд птиц пять находятся в зоне огня.

Ранее, из-за сильного шторма "Лаура" в Карибском море погибли не менее 13 человек.