Карибская стихия: Шторм "Лаура" унес жизни более 10 человек

Только на Гаити погибли по меньшей мере девять человек в результате непогоды, а еще двух ищут.

В соседней Доминиканской Республике уже известно о не менее 4 жертвах. Среди погибших трое детей.

Отмечается, что местные власти уже эвакуировали более 1050 человек, в то время как большая часть страны осталась без света вследствие шторма "Лаура".

Видео с места наводнений:

Также в сети появились видео с последствиями масштабной стихии:

Aerial footage captures some of the devastation in the Dominican Republic after Tropical Storm Laura. https://t.co/HScbn6h1px pic.twitter.com/akl1IOnZHG

— ABC News (@ABC) August 24, 2020