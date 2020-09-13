Ситуация в ООС: на Донбассе со вчерашнего дня "тихо"

За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности Объединенных сил обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что подразделения ВСУ в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в силу 27 июля.
В то же время подразделения ГСЧС совместно с военнослужащими ВСУ ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Катериновка, что на Луганщине.
С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Подразделения Объединенных сил готовятся к участию в стратегических командно-штабных учениях «Объединенные усилия - 2020».
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами", - подчеркивают в штабе ООС.